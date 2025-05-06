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Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес рассказал, откуда пошло его прозвище «паук»

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес рассказал, откуда пошло его прозвище «паук»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес ответил на вопрос, почему ему дали прозвище «паук».

«Я плохо помню, но мне было три-четыре года, и то, как я играл в футбол на улице, было похоже на это [на паука]. Это были мои братья с остальными друзьями. И так оно и осталось. Меня начали называть «паук»…

Нравится ли мне это прозвище? Да. Я думаю, это нормально, потому что я был совсем маленьким, и все начали называть меня «пауком» или «маленьким паучком». Только в школе учителя называли меня Хулианом или Альваресом, но все остальные стали называть меня паук. Потом они назвали меня Хулианом, и я даже не обернулся (смеётся), это был не я!» — приводит слова Альвареса AS.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги 25-летний Альварес провёл 34 матча, в которых забил 15 голов и отдал две голевые передачи.

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