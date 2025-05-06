Бастони высказался о возможности «Интера» пожертвовать Серией А ради Лиги чемпионов

Защитник итальянского «Интера» Алессандро Бастони ответил на вопрос о приоритетах команды перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной». Игра состоится сегодня, 6 мая, в Милане.

— Некоторые аналитики считают, что «Интер» поставил Лигу чемпионов выше чемпионата Италии, это правда?

— Я никогда не слышал, чтобы тренер говорил это, так что нет. Мы играли в двух турнирах в течение многих лет, мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов и продолжаем борьбу в Серии А, так что это совсем не так, — приводит слова Бастони официальный сайт «Интера».

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».