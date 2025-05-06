Агент Абены отреагировал на информацию о возможном переходе игрока «Спартака» в «Слован»

Футбольный агент Менно Грунвельд, представляющий интересы центрального защитника московского «Спартака» Миэнти Абены, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Слован».

«Мне ничего об этом неизвестно. Мы сфокусированы на «Спартаке», — сказал Грунвельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что главный тренер братиславского «Слована» Владимир Вайсс заинтересован в услугах 30-летнего защитника московского «Спартака» Миэнти Абены. Игрок перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» минувшим летом. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.