Стало известно, какого следующего защитника «Реал» может подписать бесплатно

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мадридский «Реал» намерен продолжить стратегию подписания футболистов высокого уровня в качестве свободных агентов. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, следующей стратегической целью «Королевского клуба» может стать 25-летний центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, чей контракт с мерсисайдцами заканчивается летом 2026 года.

Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» подпишут защитника Трента Александер-Арнольда в качестве свободного агента летом.

Французский футболист выступает в составе «красных» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Конате принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: