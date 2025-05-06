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Главный тренер ЦСКА Марко Николич пропустит матч РПЛ с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич пропустит матч РПЛ с «Краснодаром»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич будет отсутствовать на скамейке красно-синих во время домашнего матча 28-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится 10 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последнем матче армейцев с «Ахматом» (1:1) серб получил четвёртую жёлтую карточку за «несогласие с решением арбитра», что автоматически повлекло за собой одноматчевую дисквалификацию.

Отметим, что этот матч может стать для «Краснодара» чемпионским. Для этого «быкам» необходимо обыгрывать ЦСКА и надеяться на осечку санкт-петербургского «Зенита».

На данный момент команда Марко Николича занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 52 очками. До окончания текущего сезона РПЛ командам осталось сыграть три тура.

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