Канчельскис: для неосновных игроков Бразилии будет хорошей практикой встретиться с Россией

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном товарищеском матче между сборными Бразилии и России.

«Дай бог, чтобы матч со сборной Бразилии состоялся. Это было бы шикарно! Главное, чтобы они нашли время и отнеслись с пониманием к нашей ситуации. Если федерация найдёт окно для команды, то будем им благодарны. Всё-таки длинный перелёт, надо всех собрать. В Бразилии любят футбол. Даже для неосновных игроков сборной Бразилии будет хорошей практикой встретиться с нами. Для наших футболистов тоже будет хорошо посмотреть за бразильцами», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что сборная Бразилии готова провести товарищеский матч с Россией осенью 2025 года. Издание CNN Brasil, ссылаясь на источник в бразильской конфедерации футбола, опровергло эту информацию.