Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: для неосновных игроков Бразилии будет хорошей практикой встретиться с Россией

Канчельскис: для неосновных игроков Бразилии будет хорошей практикой встретиться с Россией
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном товарищеском матче между сборными Бразилии и России.

«Дай бог, чтобы матч со сборной Бразилии состоялся. Это было бы шикарно! Главное, чтобы они нашли время и отнеслись с пониманием к нашей ситуации. Если федерация найдёт окно для команды, то будем им благодарны. Всё-таки длинный перелёт, надо всех собрать. В Бразилии любят футбол. Даже для неосновных игроков сборной Бразилии будет хорошей практикой встретиться с нами. Для наших футболистов тоже будет хорошо посмотреть за бразильцами», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что сборная Бразилии готова провести товарищеский матч с Россией осенью 2025 года. Издание CNN Brasil, ссылаясь на источник в бразильской конфедерации футбола, опровергло эту информацию.

Материалы по теме
«Всё кончено». Анчелотти вляпался в чумовую сагу с «Реалом», Бразилией и саудовцами
«Всё кончено». Анчелотти вляпался в чумовую сагу с «Реалом», Бразилией и саудовцами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android