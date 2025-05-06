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Мхитарян: «Интер» не готовился только к Ямалю, мы готовились играть с «Барселоной»

Мхитарян: «Интер» не готовился только к Ямалю, мы готовились играть с «Барселоной»
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян ответил, подготовила ли миланская команда специальную тактику для сдерживания крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в очном матче команд в полуфинале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 6 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 22'     2:0 Чалханоглу – 45'    

«У нас нет тактики, рассчитанной только на одного игрока. Мы готовились к матчу с «Барсой». Увидите, что будет сегодня», — сказал Мхитарян на предматчевом интервью.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Также автогол забил вратарь «Интера» Ян Зоммер. За «нерадзурри» ворота соперника поразили форвард Маркус Тюрам и крайний защитник Дензел Думфрис, оформивший дубль.

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