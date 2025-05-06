Мхитарян: «Интер» не готовился только к Ямалю, мы готовились играть с «Барселоной»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян ответил, подготовила ли миланская команда специальную тактику для сдерживания крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в очном матче команд в полуфинале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 6 мая.

«У нас нет тактики, рассчитанной только на одного игрока. Мы готовились к матчу с «Барсой». Увидите, что будет сегодня», — сказал Мхитарян на предматчевом интервью.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Также автогол забил вратарь «Интера» Ян Зоммер. За «нерадзурри» ворота соперника поразили форвард Маркус Тюрам и крайний защитник Дензел Думфрис, оформивший дубль.

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: