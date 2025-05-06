Иван Таранов: «Краснодар» трансферами Осипенко и Комличенко ослабит «Ростов»

Бывший защитник ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов высказался о возможном подписании «Краснодаром» лидеров «Ростова» Максима Осипенко и Николая Комличенко, а также защитника «Спартака» Даниила Хлусевича.

«Интересно, что «Краснодар» планирует подписать Комличенко, Осипенко и Хлусевича. Как минимум, такими трансферами «быки» ослабят «Ростов» (улыбается). Думаю, для Комличенко будет очень хорошим вариантом вернуться в клуб, который дал ему дорогу в профессиональный футбол. Осипенко — футболист сборной России, который может помочь команде. Хлусевич — тоже очень хороший футболист. Понятно, что у Даниила не было игровой практики в «Спартаке», поэтому переход в «Краснодар» — очень хороший вариант», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За три тура до конца текущего сезона РПЛ «Краснодар» занимает первое место, опережая идущий вторым «Зенит» на четыре очка.