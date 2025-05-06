Фото: реакция Ямаля на освистывание со стороны болельщиков «Интера»

17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль начал улыбаться, когда болельщики «Интера» стали освистывать его после того, как он вышел на разминку в преддверии очного матча команд в полуфинале Лиги чемпионов. Игра между командами состоится сегодня, 6 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Фото: Скриншот из видео

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов 17-летний нападающий забил гол в ворота миланской команды.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: