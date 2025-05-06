Фото: реакция Ямаля на освистывание со стороны болельщиков «Интера»
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17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль начал улыбаться, когда болельщики «Интера» стали освистывать его после того, как он вышел на разминку в преддверии очного матча команд в полуфинале Лиги чемпионов. Игра между командами состоится сегодня, 6 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Фото: Скриншот из видео
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 22' 2:0 Чалханоглу – 45'
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов 17-летний нападающий забил гол в ворота миланской команды.
В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
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