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Мхитарян ответил, выйдет ли «Интер» на матч с мыслью превосходства над «Барселоной»

Мхитарян ответил, выйдет ли «Интер» на матч с мыслью превосходства над «Барселоной»
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной». Первая игра в столице Каталонии завершилась вничью — 3:3.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 22'     2:0 Чалханоглу – 45'    

«Это игра, которая может вывести нас в финал, мы хотим сделать всё возможное вместе с нашими болельщиками, чтобы пройти дальше.

Помогает ли опыт? Не только опыт, но и ясность и спокойствие. Мы все должны быть едины, бороться за победу в этом матче.

Выйдем ли мы на поле с мыслью о том, что мы сильнее «Барсы»? Нет. Мы выходим на поле, чтобы сыграть эту игру, сделать всё, что в наших силах, а там посмотрим», — сказал Мхитарян в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, матч «Интер» — «Барселона» пройдёт сегодня, 6 мая, и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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