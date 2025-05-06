Мхитарян ответил, выйдет ли «Интер» на матч с мыслью превосходства над «Барселоной»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной». Первая игра в столице Каталонии завершилась вничью — 3:3.

«Это игра, которая может вывести нас в финал, мы хотим сделать всё возможное вместе с нашими болельщиками, чтобы пройти дальше.

Помогает ли опыт? Не только опыт, но и ясность и спокойствие. Мы все должны быть едины, бороться за победу в этом матче.

Выйдем ли мы на поле с мыслью о том, что мы сильнее «Барсы»? Нет. Мы выходим на поле, чтобы сыграть эту игру, сделать всё, что в наших силах, а там посмотрим», — сказал Мхитарян в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, матч «Интер» — «Барселона» пройдёт сегодня, 6 мая, и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.