Мхитарян ответил, выйдет ли «Интер» на матч с мыслью превосходства над «Барселоной»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной». Первая игра в столице Каталонии завершилась вничью — 3:3.
«Это игра, которая может вывести нас в финал, мы хотим сделать всё возможное вместе с нашими болельщиками, чтобы пройти дальше.
Помогает ли опыт? Не только опыт, но и ясность и спокойствие. Мы все должны быть едины, бороться за победу в этом матче.
Выйдем ли мы на поле с мыслью о том, что мы сильнее «Барсы»? Нет. Мы выходим на поле, чтобы сыграть эту игру, сделать всё, что в наших силах, а там посмотрим», — сказал Мхитарян в интервью Sky Sport Italia.
Напомним, матч «Интер» — «Барселона» пройдёт сегодня, 6 мая, и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 6 мая 2025
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:27
-
22:26
-
22:22
-
22:19
-
22:13
-
22:05
-
21:58
-
21:50
-
21:50
-
21:45
-
21:43
-
21:35
-
21:32
-
21:28
-
21:20
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:07
-
20:53
-
20:48
-
20:42
-
20:40
-
20:34
-
20:25
-
20:12
-
20:05
-
20:00
-
19:48
-
19:40