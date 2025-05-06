Олег Терёхин: Гладышев достойно заменил травмированного Тюкавина

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался об игре форварда бело-голубых Ярослава Гладышева в весенней части Российской Премьер-Лиги после травмы основного нападающего команды Константина Тюкавина.

«Гладышев начал прогрессировать в «Динамо» именно при Личке. Раньше Ярик забивал много в Кубке России, а сейчас Тюкавин получил повреждение, и Гладышев себя проявляет. Динамовский воспитанник! Но не повреждение Кости помогло Ярославу прогрессировать — он же и до этого много играл и забивал. Тюкавина нет, и Гладышев его достойно заменил. В динамовском коллективе Костя и Ярик. Это вообще сказка!» — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ярослав Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Основной форвард бело-голубых Константин Тюкавин продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена, полученной в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).