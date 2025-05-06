Флик рассказал, в чём ключ «Барселоны» к победе в матче ЛЧ с «Интером»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, за счёт каких составляющих его команда способна победить миланский «Интер» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 6 мая.
«Ключом к победе [над «Интером»] является сохранение нашей структуры как в атаке, так и в обороне. Это структура, которая хороша для прессинга, владения мячом и создания моментов.
У нас отличный менталитет. Удивительно, как команда работает. Сегодня мы должны доказать, насколько хороши и что способны играть как команда», — сказал немецкий специалист перед матчем.
Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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