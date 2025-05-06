Иньиго Мартинес: игроки «Барселоны» слишком спокойны перед матчем с «Интером»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о состоянии одноклубников перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером». Игра пройдёт сегодня, 6 мая, в Милане.

«Я вижу, что мои товарищи по команде слишком спокойны. Когда я был моложе, то волновался больше. Они многому научились и получают от этого удовольствие. Они выглядят счастливыми. Мы должны бороться до конца, чтобы попасть в финал», — заявил Мартинес в трансляции перед игрой.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».