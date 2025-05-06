Иньиго Мартинес: игроки «Барселоны» слишком спокойны перед матчем с «Интером»
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Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о состоянии одноклубников перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером». Игра пройдёт сегодня, 6 мая, в Милане.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 22' 2:0 Чалханоглу – 45'
«Я вижу, что мои товарищи по команде слишком спокойны. Когда я был моложе, то волновался больше. Они многому научились и получают от этого удовольствие. Они выглядят счастливыми. Мы должны бороться до конца, чтобы попасть в финал», — заявил Мартинес в трансляции перед игрой.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».
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