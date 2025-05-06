Президент УЕФА Чеферин поделился ожиданиями от ответного матча «Интера» с «Барселоной»
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Президент УЕФА Александер Чеферин поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и «Барселоной». Первая игра в столице Каталонии завершилась вничью — 3:3.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 22' 2:0 Чалханоглу – 45'
«Это великолепный полуфинал, совершенно непредсказуемый матч. Итальянские стадионы? «Сан-Сиро» замечательный, но старый, его необходимо улучшить, инфраструктура в Италии не на должном уровне», — приводит слова Чеферина Sky Sport Italia.
Напомним, ранее сегодня Чеферин назвал «позором» состояние футбольной инфраструктуры на Аппенинах, призвав местные власти срочно менять ситуацию.
Напомним, матч «Интер» — «Барселона» пройдёт сегодня, 6 мая, и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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