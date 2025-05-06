Президент УЕФА Чеферин поделился ожиданиями от ответного матча «Интера» с «Барселоной»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и «Барселоной». Первая игра в столице Каталонии завершилась вничью — 3:3.

«Это великолепный полуфинал, совершенно непредсказуемый матч. Итальянские стадионы? «Сан-Сиро» замечательный, но старый, его необходимо улучшить, инфраструктура в Италии не на должном уровне», — приводит слова Чеферина Sky Sport Italia.

Напомним, ранее сегодня Чеферин назвал «позором» состояние футбольной инфраструктуры на Аппенинах, призвав местные власти срочно менять ситуацию.

Напомним, матч «Интер» — «Барселона» пройдёт сегодня, 6 мая, и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.