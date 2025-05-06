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Интер М — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Интер» — «Барселона»: Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче на 22-й минуте

«Интер» — «Барселона»: Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче на 22-й минуте
Аудио-версия:
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В эти минуты идёт ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Интер» и «Барселона». Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 22'     2:0 Чалханоглу – 45'    

На 22-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Также автогол забил вратарь «Интера» Ян Зоммер. За «нерадзурри» ворота соперника поразили форвард Маркус Тюрам и крайний защитник Дензел Думфрис, оформивший дубль.

В финале Лиги чемпионов «Интер» или «Барселона» встретятся с победителем пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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