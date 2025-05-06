«Нервничать — нормально». Спортдиректор «Барселоны» Деку — об ответном матче с «Интером»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между его командой и миланским «Интером». Первая игра в столице Каталонии завершилась вничью — 3:3.

«Нервничать — это нормально. Мы в шаге от выхода в финал, этот матч не похож ни на какой другой.

Мы знаем, на что способен Ламин [Ямаль] благодаря зрелости, которую он демонстрирует каждый день. Мы играем против одной из лучших команд Лиги чемпионов. Детали будут важны.

Каждый матч и соревнование отличаются друг от друга. Сегодня у нас есть шанс, мы здесь, чтобы попытаться выйти в финал. О Ла Лиге мы поговорим позже. Это будет очень важная неделя, которая определит многое», — сказал Деку в интервью Sky Sport Italia.

Матч «Интер» — «Барселона» проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.