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Интер М — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Нервничать — нормально». Спортдиректор «Барселоны» Деку — об ответном матче с «Интером»

«Нервничать — нормально». Спортдиректор «Барселоны» Деку — об ответном матче с «Интером»
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Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между его командой и миланским «Интером». Первая игра в столице Каталонии завершилась вничью — 3:3.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 22'     2:0 Чалханоглу – 45'    

«Нервничать — это нормально. Мы в шаге от выхода в финал, этот матч не похож ни на какой другой.

Мы знаем, на что способен Ламин [Ямаль] благодаря зрелости, которую он демонстрирует каждый день. Мы играем против одной из лучших команд Лиги чемпионов. Детали будут важны.

Каждый матч и соревнование отличаются друг от друга. Сегодня у нас есть шанс, мы здесь, чтобы попытаться выйти в финал. О Ла Лиге мы поговорим позже. Это будет очень важная неделя, которая определит многое», — сказал Деку в интервью Sky Sport Italia.

Матч «Интер» — «Барселона» проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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