Разживин: «Барселоне» стоит опасаться стандартов и угловых «Интера»

Комментатор Okko Павел Разживин поделился мнением о матче полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной».

«Конечно, интересно увидеть, как будут подходить к этому матчу и Инзаги, и, конечно же, Флик. Если говорить про Инзаги, у него есть проблемы. В первую очередь нужно отметить ситуацию с Лаутаро Мартинесом. И не совсем понятно, сыграет ли он с первых минут в матче с Барселоной на Сан-Сиро. Хотя мы помним, что в первой встрече он получил повреждения. И многие сказали, что он уже точно не сыграет, не успеет восстановиться. Но вот Лаутаро Мартинес настроен оптимистично. Если говорить про «Барселону», то здесь, конечно, мы выделяем травму Жюля Кунде, который точно не сыграет на позиции правого защитника. И здесь, конечно, тоже придётся Ханси Флику выбирать, кого туда выпускать. Скорее всего, это будет Эрик Гарсия. И вроде как здесь без сюрпризов. Но вот есть ещё одна проблема, дилемма на позиции левого фланга обороны. Играл Херард Мартин в первом матче, но Флику, скажем так, не понравилось, как действует юный испанец. В итоге пришлось в перерыве немножко видоизменять игру, ставить на левый фланг Иньиго Мартинеса, выпуская Рональда Араухо в центр к Кубарси. Так что здесь тоже интересно посмотреть, кого всё-таки выпустит слева на фланге Ханси Флик.

Также главные интриги — это посмотреть и узнать, как сыграет Димарко. И кто-то с ним в помощи против Ламина Ямаля. Это тоже интересная дуэль намечается. Ну и, конечно, Дензел Думфрис. Сможет ли он во второй раз подряд в этом противостоянии показать себя во всей красе? Мы помним, что в первом матче он забил два и отдал голевую передачу. При этом стал ещё и игроком встречи. Ну и, конечно, «Барселоне» стоит опасаться стандартов и угловых «Интера», который в последних двух матчах Лиги чемпионов забил четыре мяча с этих самых стандартов. Два — «Барселоне» и два — «Баварии» на Сан-Сиро. Так что здесь Ханси Флик и компания должны были хорошенько отработать стандарты в преддверии этого матча.

Не знаю, честно, кто пройдёт. Очень тяжело здесь выбирать победителя. Многие, конечно же, видят фаворитом «Барселону», но мы не забываем, что «Сан-Сиро», или, как любят говорить болельщики Интерстадиона, имени Джузеппе Миацци, — это особенное место, которое может сыграть ключевую роль в этом матче. Мне кажется, что шансы 50 на 50, но кто станет лучшим, узнаем уже совсем скоро», — сказал Разжавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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