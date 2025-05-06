Отец Ямаля нарезал картошку в прямом эфире перед матчем «Барселоны» с «Интером»

Мунир Насрауи, отец 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, нарезал картошку в прямом эфире на своей странице в социальных сетях перед ответным матчем сине-гранатовых с «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Интера».

«Эй, отец, ты не полетел на «Интер»?» — задался вопросом в прямом эфире один из зрителей трансляции.

Фото: кадр из трансляции Мунира Насрауи

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».