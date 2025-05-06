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Интер М — Барселона. Прямая трансляция
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Отец Ямаля нарезал картошку в прямом эфире перед матчем «Барселоны» с «Интером»

Отец Ямаля нарезал картошку в прямом эфире перед матчем «Барселоны» с «Интером»
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Мунир Насрауи, отец 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, нарезал картошку в прямом эфире на своей странице в социальных сетях перед ответным матчем сине-гранатовых с «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Интера».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 22'     2:0 Чалханоглу – 45'    

«Эй, отец, ты не полетел на «Интер»?» — задался вопросом в прямом эфире один из зрителей трансляции.

Фото: кадр из трансляции Мунира Насрауи

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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