«Галатасарай» может выкупить Осимхена у «Наполи», заплатив € 66 млн — Milliyet

«Галатасарай» рассматривает вариант с выкупом нападающего Виктора Осимхена у «Наполи» грядущим летом. Об этом сообщает Milliyet. В минувшем сентябре 26-летний форвард перешёл в турецкий гранд на правах аренды.

По информации источника, изначально клубы договорились, что в случае, если «Галатасарай» захочет приобрести Осимхена, ему придётся заплатить € 75 млн. Однако с учётом того, что турецкий клуб заплатил за аренду нигерийского игрока € 9 млн, ему нужно доплатить ещё € 66 млн.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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