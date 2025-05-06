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Деку: знали, что после смены тренера «Барселона» сможет претендовать на большее

Деку: знали, что после смены тренера «Барселона» сможет претендовать на большее
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Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, ожидали ли в команде таких результатов перед приглашением на пост главного тренера немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика.

«Я думаю, что когда ты работаешь в «Барсе», то ты оптимист. В прошлом сезоне мы не выиграли чемпионат, но дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. Мы добились хороших результатов, но знали, что, сменив тренера и внеся изменения, сможем претендовать на большее», — сказал Деку в интервью Sky Sport Italia.

В текущем сезоне «Барселона» под руководством Флика лидирует на данный момент в испанской Ла Лиге, опережая мадридский «Реал» на четыре очка. Также сине-гранатовые вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где в эти минуты играют ответный матч с «Интером». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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