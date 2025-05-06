Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция «МЮ» насчёт будущего Фернандеша на фоне интереса саудовцев

Стала известна позиция «МЮ» насчёт будущего Фернандеша на фоне интереса саудовцев
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонять любые предложения по полузащитнику и капитану команды Бруну Фернандешу, которые поступят грядущим летом. Об этом сообщает ESPN GB.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово расстаться с несколькими футболистами, но португальский хавбек не входит в их число.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Фернандешу проявляет «Аль-Хиляль». Подчёркивалось, что саудовский клуб предложил полузащитнику «Манчестер Юнайтед» контракт с заработной платой в £ 65 млн в год.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 18 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«Аль-Хиляль» предложил Бруну Фернандешу зарплату в £ 65 млн в год — Daily Mail

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android