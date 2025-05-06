Стала известна позиция «МЮ» насчёт будущего Фернандеша на фоне интереса саудовцев

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонять любые предложения по полузащитнику и капитану команды Бруну Фернандешу, которые поступят грядущим летом. Об этом сообщает ESPN GB.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово расстаться с несколькими футболистами, но португальский хавбек не входит в их число.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Фернандешу проявляет «Аль-Хиляль». Подчёркивалось, что саудовский клуб предложил полузащитнику «Манчестер Юнайтед» контракт с заработной платой в £ 65 млн в год.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 18 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: