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Лаутаро Мартинес, забив «Барселоне», повторил рекорд Эрнана Креспо в Лиге чемпионов

Лаутаро Мартинес, забив «Барселоне», повторил рекорд Эрнана Креспо в Лиге чемпионов
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес повторил рекорд по голам за «Интер» в одном розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, отличившись в ответном полуфинале с «Барселоной». На счету аргентинца теперь девять забитых мячей в ЛЧ-2024/2025. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 22'     2:0 Чалханоглу – 45'    

Ранее девятью голами за один сезон в составе «Интера» в Лиге чемпионов отличался лишь соотечественник Лаутаро Мартинеса Эрнан Креспо. Это произошло в сезоне-2002/2003.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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