Лаутаро Мартинес, забив «Барселоне», повторил рекорд Эрнана Креспо в Лиге чемпионов

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес повторил рекорд по голам за «Интер» в одном розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, отличившись в ответном полуфинале с «Барселоной». На счету аргентинца теперь девять забитых мячей в ЛЧ-2024/2025. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее девятью голами за один сезон в составе «Интера» в Лиге чемпионов отличался лишь соотечественник Лаутаро Мартинеса Эрнан Креспо. Это произошло в сезоне-2002/2003.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».