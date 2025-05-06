В «Барселоне» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером Фликом

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, планирует ли клуб в ближайшее время продлить соглашение с главным тренером команды немцем Ханс-Дитером Фликом.

«Сейчас не время говорить о контрактах, время играть», — сказал Деку в интервью Sky Sport Italia перед началом ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной», который проходит в эти минуты.

В текущем сезоне «Барселона» под руководством 60-летнего Флика лидирует на данный момент в испанской Ла Лиге, опережая мадридский «Реал» на четыре очка. Также сине-гранатовые вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».