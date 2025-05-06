Думфрис оформил четыре результативных действия в полуфинале ЛЧ с «Барселоной»

Крайний защитник «Интера» Дензел Думфрис забил два гола и сделал две результативные передачи в двух матчах полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной», один из которых идёт в эти минуты.

В первой игре с сине-гранатовыми (3:3) нидерландский футболист отметился двумя голами и одной результативной передачей. В ответной встрече Думфрис сделал голевой пас на нападающего Лаутаро Мартинеса, открывшего счёт в матче. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу итальянской команды.

В финале Лиги чемпионов «Интер» или «Барселона» встретятся с победителем пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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