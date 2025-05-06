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22:00 Мск
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«Интер» перед игрой с «Барселоной» установил рекорд клуба всех времён по проданным билетам

«Интер» перед игрой с «Барселоной» установил рекорд клуба всех времён по проданным билетам
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На ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и «Барселоной», который проходит в эти минуты на стадионе «Сан-Сиро», было продано 75 тыс. билетов, что является рекордным показателем для «нерадзурри» за всю историю. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Доп. время
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 88'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

Сообщается, что выручка составила около € 14 млн. Это вторая двузначная сумма сбора для «нерадзурри» в нынешнем сезоне после € 10 млн, вырученных за четвертьфинальный матч с «Баварией» (2:2).

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Барселона». На момент написания новости завершён первый тайм, счёт 2:0 в пользу итальянской команды. Голы у хозяев забили Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу.

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