«Интер» перед игрой с «Барселоной» установил рекорд клуба всех времён по проданным билетам

На ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и «Барселоной», который проходит в эти минуты на стадионе «Сан-Сиро», было продано 75 тыс. билетов, что является рекордным показателем для «нерадзурри» за всю историю. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что выручка составила около € 14 млн. Это вторая двузначная сумма сбора для «нерадзурри» в нынешнем сезоне после € 10 млн, вырученных за четвертьфинальный матч с «Баварией» (2:2).

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Барселона». На момент написания новости завершён первый тайм, счёт 2:0 в пользу итальянской команды. Голы у хозяев забили Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу.