«Интер» перед игрой с «Барселоной» установил рекорд клуба всех времён по проданным билетам
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На ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и «Барселоной», который проходит в эти минуты на стадионе «Сан-Сиро», было продано 75 тыс. билетов, что является рекордным показателем для «нерадзурри» за всю историю. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Доп. время
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 88' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
Сообщается, что выручка составила около € 14 млн. Это вторая двузначная сумма сбора для «нерадзурри» в нынешнем сезоне после € 10 млн, вырученных за четвертьфинальный матч с «Баварией» (2:2).
Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Барселона». На момент написания новости завершён первый тайм, счёт 2:0 в пользу итальянской команды. Голы у хозяев забили Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу.
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