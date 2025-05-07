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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 6 мая

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 6 мая
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6 мая состоялся один ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Результат матча полуфинала Лиги чемпионов 6 мая:

«Интер» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 4:3 (счёт 7:6 по сумме двух матчей).

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Также автогол забил вратарь «Интера» Ян Зоммер. За «нерадзурри» ворота соперника поразили форвард Маркус Тюрам и крайний защитник Дензел Думфрис, оформивший дубль.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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