«Интер» — «Барселона»: Эрик Гарсия сократил отставание сине-гранатовых

В эти минуты идёт ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Интер» и «Барселона». Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 54-й минуте полузащитник Эрик Гарсия сократил отставание сине-гранатовых.

Ранее, на 22-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 45-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Также автогол забил вратарь «Интера» Ян Зоммер. За «нерадзурри» ворота соперника поразили форвард Маркус Тюрам и крайний защитник Дензел Думфрис, оформивший дубль.

В финале Лиги чемпионов «Интер» или «Барселона» встретятся с победителем пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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