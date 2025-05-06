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Интер М — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Интер» не проигрывает в Лиге чемпионов на своём поле в течение 972 дней

«Интер» не проигрывает в Лиге чемпионов на своём поле в течение 972 дней
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Беспроигрышная серия «Интера» на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Лиге чемпионов УЕФА составляет 972 дня. В эти минуты итальянский клуб принимает на своём поле «Барселону» в рамках ответного матча 1/2 финала ЛЧ. На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Доп. время
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 88'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

Последнее поражение «Интера» в главном клубном турнире Европы в родных стенах случилось 7 сентября 2022 года. Тогда в 1-м туре группового этапа ЛЧ-2022/2023 подопечные Симоне Индзаги уступили «Баварии» (0:2).

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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