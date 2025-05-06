«Интер» не проигрывает в Лиге чемпионов на своём поле в течение 972 дней

Беспроигрышная серия «Интера» на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Лиге чемпионов УЕФА составляет 972 дня. В эти минуты итальянский клуб принимает на своём поле «Барселону» в рамках ответного матча 1/2 финала ЛЧ. На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последнее поражение «Интера» в главном клубном турнире Европы в родных стенах случилось 7 сентября 2022 года. Тогда в 1-м туре группового этапа ЛЧ-2022/2023 подопечные Симоне Индзаги уступили «Баварии» (0:2).

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».