«Барселона» отреагировала на проигрыш «Интеру» со счётом 0:2 после первого тайма матча ЛЧ
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Пресс-служба «Барселоны» в соцсети Х (ранее Twitter) отреагировала на проигрыш команды со счётом 0:2 после первого тайма ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером».
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Доп. время
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 88' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
«Мы не сдавались до этого момента и не сдадимся сейчас. Будем бороться до конца», — написано в аккаунте сине-гранатовых.
На 22-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 45-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти.
На момент выхода новости счёт по сумме двух встреч 5:3 в пользу итальянского клуба. В финале Лиги чемпионов «Интер» или «Барселона» встретятся с победителем пары «Арсенал» — «ПСЖ».
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