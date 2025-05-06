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«Барселона» отреагировала на проигрыш «Интеру» со счётом 0:2 после первого тайма матча ЛЧ

«Барселона» отреагировала на проигрыш «Интеру» со счётом 0:2 после первого тайма матча ЛЧ
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Пресс-служба «Барселоны» в соцсети Х (ранее Twitter) отреагировала на проигрыш команды со счётом 0:2 после первого тайма ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Доп. время
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 88'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Мы не сдавались до этого момента и не сдадимся сейчас. Будем бороться до конца», — написано в аккаунте сине-гранатовых.

На 22-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 45-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти.

На момент выхода новости счёт по сумме двух встреч 5:3 в пользу итальянского клуба. В финале Лиги чемпионов «Интер» или «Барселона» встретятся с победителем пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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