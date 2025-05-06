Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фото: Ачерби и Мартинес вступили в перепалку после гола «Интера» в ворота «Барселоны»

Защитник «Интера» Франческо Ачерби и защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес вступили в перепалку после того, как итальянская команда забила гол с пенальти на 45-й минуте очного матча команд в полуфинале Лиги чемпионов.

Фото: Кадр из трансляции

В ситуацию пришлось вмешаться главному арбитру встречи Шимону Марциняку. Никто из футболистов не был предупреждён.

Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. На момент выхода новости счёт в матче 2:2.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Также автогол забил вратарь «Интера» Ян Зоммер. За «нерадзурри» ворота соперника поразили форвард Маркус Тюрам и крайний защитник Дензел Думфрис, оформивший дубль.

Материалы по теме «Интер» не проигрывает в Лиге чемпионов на своём поле в течение 972 дней

Самые скандальные футболисты в истории: