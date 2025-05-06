Бывший испанский судья прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота «Интера»

Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался об эпизоде на 25-й минуте проходящего в данный момент ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной», когда при счёте 1:0 в пользу итальянцев мяч угодил в руку защитника хозяев Франческо Ачерби в штрафной «нерадзурри». В этом моменте главный судья встречи поляк Шимон Марциняк не решился указать на «точку».
«Думаю, мяч отскочил от его [Ачерби] собственной ноги. Это не пенальти», — Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel.
Фото: Кадр из трансляции
Тем не менее «Интер» всё же пробил пенальти в ворота каталонцев на 45+1-й минуте за фол против Лаутаро Мартинеса. Хакан Чалханоглу реализовал свою попытку.
Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Барселона».
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