Бывший испанский судья прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота «Интера»

Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался об эпизоде на 25-й минуте проходящего в данный момент ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной», когда при счёте 1:0 в пользу итальянцев мяч угодил в руку защитника хозяев Франческо Ачерби в штрафной «нерадзурри». В этом моменте главный судья встречи поляк Шимон Марциняк не решился указать на «точку».

«Думаю, мяч отскочил от его [Ачерби] собственной ноги. Это не пенальти», — Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel.

Фото: Кадр из трансляции

Тем не менее «Интер» всё же пробил пенальти в ворота каталонцев на 45+1-й минуте за фол против Лаутаро Мартинеса. Хакан Чалханоглу реализовал свою попытку.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Барселона».