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Интер М — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Бывший испанский судья прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота «Интера»

Бывший испанский судья прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота «Интера»
Аудио-версия:
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Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался об эпизоде на 25-й минуте проходящего в данный момент ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной», когда при счёте 1:0 в пользу итальянцев мяч угодил в руку защитника хозяев Франческо Ачерби в штрафной «нерадзурри». В этом моменте главный судья встречи поляк Шимон Марциняк не решился указать на «точку».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Доп. время
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 88'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Думаю, мяч отскочил от его [Ачерби] собственной ноги. Это не пенальти», — Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel.

Фото: Кадр из трансляции

Тем не менее «Интер» всё же пробил пенальти в ворота каталонцев на 45+1-й минуте за фол против Лаутаро Мартинеса. Хакан Чалханоглу реализовал свою попытку.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Барселона».

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