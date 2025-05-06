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Интер М — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Руни высказался о решении судьи назначить пенальти в полуфинале ЛЧ «Интер» — «Барселона»

Руни высказался о решении судьи назначить пенальти в полуфинале ЛЧ «Интер» — «Барселона»
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Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал решение арбитра Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота «Барселоны» на 45-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Игра проходит в эти минуты в Милане. На момент написания новости счёт в матче 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Доп. время
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 88'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Это 100-процентный пенальти. Лаутаро совершил отличный рывок. Он умён, он не убирает ногу — и Кубарси в неё влетает. Я считаю, что это чистый пенальти. То, как «Барселона» порой играет в защите, — это безумие. «Интер», если будет действовать хладнокровно и осторожно, может забить ещ\ два или три гола», — заявил Руни в эфире Amazon Prime.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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