Руни высказался о решении судьи назначить пенальти в полуфинале ЛЧ «Интер» — «Барселона»

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал решение арбитра Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота «Барселоны» на 45-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Игра проходит в эти минуты в Милане. На момент написания новости счёт в матче 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Это 100-процентный пенальти. Лаутаро совершил отличный рывок. Он умён, он не убирает ногу — и Кубарси в неё влетает. Я считаю, что это чистый пенальти. То, как «Барселона» порой играет в защите, — это безумие. «Интер», если будет действовать хладнокровно и осторожно, может забить ещ\ два или три гола», — заявил Руни в эфире Amazon Prime.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».
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