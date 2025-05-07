«Интер» победил «Барселону» в матче с семью забитыми мячами и вышел в финал Лиги чемпионов

Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу итальянского клуба.

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На 22-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. В конце первого тайма полузащитник Хакан Чалханоглу укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти.

На 54-й минуте полузащитник Эрик Гарсия сократил отставание сине-гранатовых. В середине второго тайма полузащитник гостей Дани Ольмо сравнял счёт в матче. В конце второго тайма нападающий Рафинья вывел сине-гранатовых вперёд. На 90+3-й минуте забитым мячом отметился защитник «Интера» Франческо Ачерби. На 99-й минуте четвёртый гол миланского клуба во встрече забил полузащитник Давиде Фраттези.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Также автогол забил вратарь «Интера» Ян Зоммер. За «нерадзурри» ворота соперника поразили форвард Маркус Тюрам и крайний защитник Дензел Думфрис, оформивший дубль.

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