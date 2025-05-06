Болельщики «Интера» вывесили флаг «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной»

Фанаты «Интера» разместили на трибунах стадиона «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане флаг мадридского «Реала» во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной». Игра проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт в матче 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После гола полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу с пенальти на 45+1-й минуте, который сделал счёт 2:0 в пользу хозяев, в кадр трансляции попали болельщики «Интера» с флагом «Реала» — главного конкурента сине-гранатовых в чемпионате Испании.

Фото: кадр из трансляции

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».