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Интер М — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Рафинья повторил рекорд Роналду по количеству результативных действий за сезон в ЛЧ

Рафинья повторил рекорд Роналду по количеству результативных действий за сезон в ЛЧ
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В эти минуты в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Интер» принимает «Барселону». На данный момент завершено основное время матча, счёт 3:3. Третий мяч сине-гранатовых в этой встрече забил нападающий Рафинья, который довёл количество своих результативных действий в нынешнем сезоне Лиги чемпионов до 21. Это достижение помогло бразильцу повторить рекорд звёздного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который отметился таким же количеством в сезоне-2013/2014, выступая за мадридский «Реал».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Доп. время
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 88'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

На счету 28-летнего Рафиньи в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 12 голов и девять результативных передач.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Барселона». Отметим, что первый матч завершился с таким же счётом — 3:3.

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