Рафинья повторил рекорд Роналду по количеству результативных действий за сезон в ЛЧ

В эти минуты в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Интер» принимает «Барселону». На данный момент завершено основное время матча, счёт 3:3. Третий мяч сине-гранатовых в этой встрече забил нападающий Рафинья, который довёл количество своих результативных действий в нынешнем сезоне Лиги чемпионов до 21. Это достижение помогло бразильцу повторить рекорд звёздного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который отметился таким же количеством в сезоне-2013/2014, выступая за мадридский «Реал».
На счету 28-летнего Рафиньи в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 12 голов и девять результативных передач.
Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Барселона». Отметим, что первый матч завершился с таким же счётом — 3:3.
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