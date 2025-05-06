«Интер» — «Барселона»: команды проведут два экстра-тайма

Завершилось основное время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Интер» и «Барселона». Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. По итогам основного времени матча счёт 3:3. Команды проведут два экстра-тайма. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. В конце первого тайма полузащитник Хакан Чалханоглу укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти. На 54-й минуте полузащитник Эрик Гарсия сократил отставание сине-гранатовых. На 60-й минуте полузащитник гостей Дани Ольмо сравнял счёт в матче. На 88-й минуте нападающий Рафинья вывел сине-гранатовых вперёд. На 90+3-й минуте гол забил защитник «Интера» Франческо Ачерби.

В финале Лиги чемпионов «Интер» или «Барселона» встретятся с победителем пары «Арсенал» — «ПСЖ».

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: