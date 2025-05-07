«Интер» — «Барселона»: Фраттези вывел хозяев вперёд на 99-й минуте

В эти минуты идёт дополнительное время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Интер» и «Барселона». Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. На момент выхода новости счёт в матче 4:3 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 99-й минуте четвёртый мяч миланского клуба во встрече забил полузащитник Давиде Фраттези.

Ранее, на 22-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. В конце первого тайма полузащитник Хакан Чалханоглу укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти. На 54-й минуте полузащитник Эрик Гарсия сократил отставание сине-гранатовых. На 60-й минуте полузащитник гостей Дани Ольмо сравнял счёт в матче. На 88-й минуте нападающий Рафинья вывел сине-гранатовых вперёд. На 90+3-й минуте гол забил защитник «Интера» Франческо Ачерби.

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: