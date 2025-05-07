Фото: фол Мхитаряна на Ямале, после которого не был назначен пенальти в полуфинале ЛЧ

В эти минуты проходит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Интер» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. На момент выхода новости счёт в матче 4:3 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 69-й минуте игры VAR отменил решение Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота «Интера» за фол полузащитника Генриха Мхитаряна на вингере «Барселоны» Ламине Ямале. По мнению ассистентов рефери, нарушение правил произошло за пределами штрафной площади.
Фото: кадр из трансляции
Фото: кадр из трансляции
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».
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