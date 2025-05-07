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Фото: фол Мхитаряна на Ямале, после которого не был назначен пенальти в полуфинале ЛЧ

Фото: фол Мхитаряна на Ямале, после которого не был назначен пенальти в полуфинале ЛЧ
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В эти минуты проходит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Интер» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. На момент выхода новости счёт в матче 4:3 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

На 69-й минуте игры VAR отменил решение Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота «Интера» за фол полузащитника Генриха Мхитаряна на вингере «Барселоны» Ламине Ямале. По мнению ассистентов рефери, нарушение правил произошло за пределами штрафной площади.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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