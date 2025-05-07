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Ачерби, отличившийся на 90+3-й минуте, забил свой первый гол за карьеру в еврокубках

Ачерби, отличившийся на 90+3-й минуте, забил свой первый гол за карьеру в еврокубках
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В эти минуты в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Интер» принимает «Барселону». На данный момент идёт овертайм, счёт 4:3 в пользу хозяев. Третий мяч хозяев в этой встрече, на 90+3-й минуте, забил защитник «нерадзурри» Франческо Ачерби. Примечательно, что для 37-летнего итальянца этот гол стал первым за карьеру в еврокубках.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

Всего в нынешнем сезоне Лиги чемпионов на счету Ачерби, с учётом этой игры, восемь матчей, один гол и одна результативная передача. Это его третий сезон в составе «Интера».

Франческо Ачерби Подробнее

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Барселона». Отметим, что первый матч в Барселоне завершился со счётом 3:3.

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