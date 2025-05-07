Ачерби, отличившийся на 90+3-й минуте, забил свой первый гол за карьеру в еврокубках

В эти минуты в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Интер» принимает «Барселону». На данный момент идёт овертайм, счёт 4:3 в пользу хозяев. Третий мяч хозяев в этой встрече, на 90+3-й минуте, забил защитник «нерадзурри» Франческо Ачерби. Примечательно, что для 37-летнего итальянца этот гол стал первым за карьеру в еврокубках.

Всего в нынешнем сезоне Лиги чемпионов на счету Ачерби, с учётом этой игры, восемь матчей, один гол и одна результативная передача. Это его третий сезон в составе «Интера».

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Барселона». Отметим, что первый матч в Барселоне завершился со счётом 3:3.