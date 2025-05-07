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Пресс-служба ЛЧ одним словом отреагировала на события в матче «Интера» и «Барселоны»

Пресс-служба Лиги чемпионов в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) лаконично отреагировала на развитие событий в ответном полуфинальном матче турнира между «Интером» и «Барселоной». На момент выхода новости счёт 4:3 в пользу хозяев.

«Футбол», — написано прописными буквами в соцсети Лиги чемпионов. Также сообщение было сопровождено эмодзи сердечка.

На 22-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. В конце первого тайма полузащитник Хакан Чалханоглу укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти.

На 54-й минуте полузащитник Эрик Гарсия сократил отставание сине-гранатовых. На 60-й минуте полузащитник гостей Дани Ольмо сравнял счёт в матче. На 88-й минуте нападающий Рафинья вывел сине-гранатовых вперёд. На 90+3-й минуте гол забил защитник «Интера» Франческо Ачерби. На 99-й минуте четвёртый мяч миланского клуба во встрече забил полузащитник Давиде Фраттези.

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