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Дзаньоло может покинуть «Фиорентину», клуб недоволен игроком — Скира

Дзаньоло может покинуть «Фиорентину», клуб недоволен игроком — Скира
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Итальянский полузащитник «Фиорентины» Николо Дзаньоло, выступающий за «фиалок» на правах аренды из «Галатасарая», с большой долей вероятности покинет Флоренцию.

«Будущее Николо Дзаньоло в «Фиорентине» под вопросом. «Фиалки» недовольны игрой вингера. Поэтому «Фиорентина» может не воспользоваться опцией выкупа у «Галатасарая» в конце сезона», — сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

Отметим, что договор аренды футболиста истекает 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Серии А 25-летний итальянец провёл за «Фиорентину» девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Ранее Дзаньоло попал в список игроков, которые подозреваются в играх на ставках и в казино.

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