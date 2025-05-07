Дзаньоло может покинуть «Фиорентину», клуб недоволен игроком — Скира

Итальянский полузащитник «Фиорентины» Николо Дзаньоло, выступающий за «фиалок» на правах аренды из «Галатасарая», с большой долей вероятности покинет Флоренцию.

«Будущее Николо Дзаньоло в «Фиорентине» под вопросом. «Фиалки» недовольны игрой вингера. Поэтому «Фиорентина» может не воспользоваться опцией выкупа у «Галатасарая» в конце сезона», — сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

Отметим, что договор аренды футболиста истекает 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Серии А 25-летний итальянец провёл за «Фиорентину» девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Ранее Дзаньоло попал в список игроков, которые подозреваются в играх на ставках и в казино.