«Грубейшая ошибка». Archivo VAR раскритиковал судей за эпизод в игре «Интер» — «Барселона»

Аккаунт Archivo VAR в соцсети X, принадлежащий компании, специализирующейся на разборе судейских решений, раскритиковал арбитров ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Барселоной» за эпизод на 69-й минуте матча с неназначенным пенальти в ворота хозяев. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. На момент написания новости счёт в матче 4:3 в пользу «Интера». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 69-й минуте игры VAR отменил решение Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота «Интера» за фол полузащитника Генриха Мхитаряна на вингере «Барселоны» Ламине Ямале. По мнению ассистентов рефери, нарушение правил произошло за пределами штрафной площади.

«Грубейшая ошибка VAR в моменте с Мхитаряном и Ламином Ямалем. В эпизоде возникают два контакта: один — за пределами зоны, а второй — над линией — это пенальти. Марциняк правильно принял решение, но Деннис Хиглер на VAR изменил его», — говорится в сообщении Archivo VAR.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» проходил в Испании и завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».