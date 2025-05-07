«Барселона» установила антирекорд клуба по пропущенным голам в Лиге чемпионов за сезон
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В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Барселона» пропустила 24 гола, что стало новым антирекордом для каталонского клуба.
В сезоне-1999/2000 сине-гранатовые пропустили 23 мяча в одном розыгрыше. В сезоне-2001/2002 — 20 голов.
В эти минуты идёт дополнительное время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Барселона» играет с «Интером». На момент выхода новости счёт в матче 4:3 в пользу итальянского клуба.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
Первая встреча завершилась со счётом 3:3. В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Также автогол забил вратарь «Интера» Ян Зоммер. За «нерадзурри» ворота соперника поразили форвард Маркус Тюрам и крайний защитник Дензел Думфрис, оформивший дубль.
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