Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» установила антирекорд клуба по пропущенным голам в Лиге чемпионов за сезон

«Барселона» установила антирекорд клуба по пропущенным голам в Лиге чемпионов за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Барселона» пропустила 24 гола, что стало новым антирекордом для каталонского клуба.

В сезоне-1999/2000 сине-гранатовые пропустили 23 мяча в одном розыгрыше. В сезоне-2001/2002 — 20 голов.

В эти минуты идёт дополнительное время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Барселона» играет с «Интером». На момент выхода новости счёт в матче 4:3 в пользу итальянского клуба.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

Первая встреча завершилась со счётом 3:3. В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Также автогол забил вратарь «Интера» Ян Зоммер. За «нерадзурри» ворота соперника поразили форвард Маркус Тюрам и крайний защитник Дензел Думфрис, оформивший дубль.

Материалы по теме
Пресс-служба ЛЧ одним словом отреагировала на события в матче «Интера» и «Барселоны»

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android