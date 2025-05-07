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«Барселона» установила антирекорд клуба по пропущенным голам в Лиге чемпионов за сезон

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Барселона» пропустила 24 гола, что стало новым антирекордом для каталонского клуба.

В сезоне-1999/2000 сине-гранатовые пропустили 23 мяча в одном розыгрыше. В сезоне-2001/2002 — 20 голов.

В эти минуты идёт дополнительное время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Барселона» играет с «Интером». На момент выхода новости счёт в матче 4:3 в пользу итальянского клуба.

Первая встреча завершилась со счётом 3:3. В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Также автогол забил вратарь «Интера» Ян Зоммер. За «нерадзурри» ворота соперника поразили форвард Маркус Тюрам и крайний защитник Дензел Думфрис, оформивший дубль.

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