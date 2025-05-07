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«Интер» вышел в финал ЛЧ во второй раз за три сезона, победив «Барселону»

«Интер» вышел в финал ЛЧ во второй раз за три сезона, победив «Барселону»
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Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу итальянского клуба.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

Таким образом, «Интер» второй раз за три сезона вышел в финал главного клубного турнира Европы. В сезоне-2022/2023 подопечные Симоне Индзаги также дошли до финального матча турнира, где уступили английскому «Манчестер Сити» (0:1).

В финале текущего розыгрыша ЛЧ «Интер» как победитель двухматчевого противостояния с «Барселоной» сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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