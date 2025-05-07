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«Интер» потерпел всего одно поражение в 14 матчах ЛЧ. Это лучший результат в турнире

«Интер» потерпел всего одно поражение в 14 матчах ЛЧ. Это лучший результат в турнире
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Миланский «Интер» потерпел лишь одно поражение в 14 матчах нынешнего сезона Лиги чемпионов, что является лучшим результатом данного соревнования.

Единственный раз команда Симоне Индзаги потерпела поражение во встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Байером». В той игре «нерадзурри» уступили со счётом 0:1.

В полуфинале главного европейского клубного турнира «Интер» победил «Барселону» со счётом 7:6 по итогам двух матчей. В финале Лиги чемпионов подопечные Индзаги сыграют с победителем пары «Арсенал» — «ПСЖ». Эти команды встретятся в ответном матче полуфинала сегодня, 7 мая.

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