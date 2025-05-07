«Интер» прошёл «Барселону» в полуфинале ЛЧ во второй раз подряд

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу итальянского клуба.
Таким образом, «Интер» второй раз подряд прошёл «Барселону» на стадии 1/2 финала главного еврокубкового турнира. В последний раз команды встречались в полуфинале ЛЧ в сезоне-2009/2010. Тогда первый матч завершился победой «Интера» (3:1), возглавляемого на тот момент португальцем Жозе Моуринью. В ответной игре сине-гранатовые оказались сильнее (1:0), но уступили по сумме двух встреч. Миланцы в том сезоне завоевали трофей, одолев в финале «Баварию» (2:0).
В финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Интер» как победитель двухматчевого противостояния с «Барселоной» сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».
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