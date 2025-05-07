Стал известен лучший игрок ответного матча 1/2 финала ЛЧ между «Интером» и «Барселоной»
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Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу итальянского клуба.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим игроком встречи признан голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер.
Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В финальном матче Лиги чемпионов миланский «Интер» сыграет с победителем противостояния «ПСЖ» — «Арсенал».
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