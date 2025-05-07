Стал известен лучший игрок ответного матча 1/2 финала ЛЧ между «Интером» и «Барселоной»

Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу итальянского клуба.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим игроком встречи признан голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В финальном матче Лиги чемпионов миланский «Интер» сыграет с победителем противостояния «ПСЖ» — «Арсенал».