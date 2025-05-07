Эмоции игроков «Интера» после победного гола в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной»

Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу итальянского клуба.

Победный гол записал на свой счёт полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези. Он поразил ворота Войцеха Щенсны в первом тайме добавленного времени на 99-й минуте.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Фото: Carl Recine/Getty Images

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В финальном матче Лиги чемпионов миланский «Интер» сыграет с победителем противостояния «ПСЖ» — «Арсенал».