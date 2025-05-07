Генич отреагировал на победу «Интера» в ответной игре с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о победе «Интера» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Барселоной». Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 4:3.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
«Браво, «Интер»! С победой», — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи рукопожатия.
Первая игра завершилась результативной ничьей — 3:3. По итогам двухматчевого противостояния (7:6) «нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал», где первый матч закончился со счётом 1:0 в пользу парижан.
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