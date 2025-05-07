Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на победу «Интера» в ответной игре с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ

Генич отреагировал на победу «Интера» в ответной игре с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о победе «Интера» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Барселоной». Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 4:3.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Браво, «Интер»! С победой», — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи рукопожатия.

Первая игра завершилась результативной ничьей — 3:3. По итогам двухматчевого противостояния (7:6) «нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал», где первый матч закончился со счётом 1:0 в пользу парижан.

Материалы по теме
Лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. «Интер», «Барса», у нас нет слов
Лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. «Интер», «Барса», у нас нет слов

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android