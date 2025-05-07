Генич отреагировал на победу «Интера» в ответной игре с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о победе «Интера» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Барселоной». Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 4:3.

«Браво, «Интер»! С победой», — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи рукопожатия.

Первая игра завершилась результативной ничьей — 3:3. По итогам двухматчевого противостояния (7:6) «нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал», где первый матч закончился со счётом 1:0 в пользу парижан.

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