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Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов после поражения от «Интера»

Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов после поражения от «Интера»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении своей команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА миланскому «Интеру», который завершился со счётом 3:4 по итогам дополнительного времени.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Я испытываю разочарование, но не из-за игры или усилий наших футболистов. Они сделали всё возможное, и что есть — то есть. К сожалению, мы выбыли, но постараемся вернуться в следующем сезоне. Весь клуб и его поклонники заслуживают этого.

«Интер» — тоже сильная команда, и их работа заслуживает похвалы. Они отлично организованы в обороне, обладают опасными нападающими, хорошо владеют мячом и доводят свои действия до автоматизма», — приводит слова Флика Marca.

По итогам двухматчевого противостояния со счётом 7:6 победу одержала итальянская команда. Таким образом, «нерадзурри» уже точно сыграют в финале главного еврокубкового турнира.

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